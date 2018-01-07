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Futbol

Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti

07.01.2018 - 17:05 | Güncelleme:

  • 1 Cenk Tosun İngiltere'ye yanında bidonla gitti, sosyal medya yıkıldı
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    Premier Lig ekiplerinden Everton'a imza atarak Türkiye'nin 22 milyon garanti ücretin yanında bonuslarla birlikte transfer rekorunu kıran Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti.

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  • 2 Cenk Tosun İngiltere'ye yanında bidonla gitti, sosyal medya yıkıldı
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    Eşi Ece Tosun ile Londra'ya gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminaline geldi. 

     

  • 3 Cenk Tosun İngiltere'ye yanında bidonla gitti, sosyal medya yıkıldı
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    Burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu, CIP salonuna geçerek bir süre dinlendi.

  • 4 Cenk Tosun İngiltere'ye yanında bidonla gitti, sosyal medya yıkıldı
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    Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşan Cenk Tosun, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra Londra'ya hareket etti.

     

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  • 5 Cenk Tosun İngiltere'ye yanında bidonla gitti, sosyal medya yıkıldı
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    Öte yandan Cenk Tosun'un havalimanında çekilen fotoğraflar arasındaki bir görüntü, sosyal medyayı salladı.

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Yorumlar 14
  • Misafir 2 saat önce
    Belki de sarma yaprak götürmüştür....orada nerede bulur... yok...zeytin turşu var
  • Misafir 2 saat önce
    Millete ne ne getiriyorsa getirir.
  • Misafir 3 saat önce
    bizde devamlı biber salçası götürürüz.
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