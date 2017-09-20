Cenk Tosun İspanyolları peşine taktı

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Son iki sezonda her ne kadar yedek kalsa da yılmadan çalışan ve en sonunda takımın 1. forveti olmayı başaran milli golcü, Porto’ya attığı enfes golün ardından önceki gün de Konya kalesini şık bir kafa golü ile havalandırdı ve kalitesini bir kez daha ispatladı...