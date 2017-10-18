Cenk Tosun Monaco Beşiktaş maçının ardından konuştu

Galibiyeti değerlendiren Cenk Tosun "Herkes yüzde yüz konsantreydi. Bunu da maçın ilk dakikalarında belli ettik. İyi başladık. İlk atakta golü yedik ama maça daha da asıldık, iyi oynadık. Hocamız da devrede gerekenleri söyledi. Maçın hakimi bizdik. Galibiyeti hak ettik" dedi.

Sürekli yükselen performansıyla ilgili konuşan milli futbolcu "Bireysel olarak ekstra çalışıyorum. çaıışyorum. Ben idmanlardan sonra ekstra çalışmaya özen gösteriyorum ve iyi olmayan yanlarımı geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Premier Lig takımlarının transfer radarında olan Cenk "Sosyal medyada bonservisin için 250 milyon Euro gibi rakamlar yazılıyor, ne diyorsun?" sorusuna "Komik oluyor ben de okuyorum bazen. Kendi işime bakmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Onları arka plana atmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 17, 2017

Cenk, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki şanslarıyla ilgili olarak da "Daha grup aşamasındayız. 3 maçta 9 puan inanılmaz. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. En büyük hedefimiz o. Daha 3 maçımız var, 1 puan yetecek gibi gözüküyor ama her maça galibiyet için çıkacağız" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun

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