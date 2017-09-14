Cenk Tosun Porto'ya attığı golü anlattı!

Tecrübeli golcü sözlerine "Caner beni aradan güzel gördü. Güzelce önüme aldım. Top da ayağıma güzel oturdu. Biraz da şansla top, güzel bir yere gitti. Tam maç dengelenmiş gibiydi. O gol gerçekten iyi geldi." ifadeleriyle başladı.

32 METREDEN 106 KM HIZLA!

Golün 32 metreden 106 km hızla gittiğinin hatırlatılması üzerine golcü oyuncu, "İdmandan sonra uzaktan vurmayı çok çalışıyorum. Elbet böyle güzel bir gol atacaktım. Şampiyonlar Ligi'ne böyle güzel başladığımız ve benim golümle öne geçtiğimiz için çok mutluyum." dedi.

2007-2008'DEN SONRA EN UZAK MESAFEDEN... Cenk Tosun'un attığı gol, Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonundan bu yana en uzun mesafeden atılan golü oldu!

Maçı da değerlendiren Cenk Tosun, Porto'nun bu sezon yenilmediği ve Türk takımlarına karşı yenilgi yüzü görmediği yorumu üzerine de, "Bize karşı oynamadıkları için gol yememişlerdir. Şaka yapıyorum. Maça iyi başladık. Topun hakimi bizdik. Golden sonra geri çekildik. Neden böyle yaptık anlamadım. Sonra gol yedik. Ama yine de oyunu dengeledik ve golü bulduk. Daha sonra güzel bir ikinci yarı oynadık. Daha sonra da iyi çalışılmış bir gol attık. Porto'ya burada 3 gol atmak gerçekten kolay değil. Defansımız da iyi oynadı. 3 golle 3 puan çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"3-1'lik galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir motivasyon sağlayacak?" sorusu üzerine de Cenk Tosun, "Bu çok önemli. Avrupa'nın en iyi takımları burada oynuyor. Bu galibiyet bizim için çok büyük avantaj. Geçen sene son saniyede kaçırmıştık, bu sene gruplardan çıkmak istiyoruz." yanıtını verdi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Galibiyette önemli bir rol oynayan Cenk Tosun'un bu başarısı herkesin dikkatini çekerken, UEFA da yıldız oyuncunun hakkını verdi. UEFA, müthiş bir gole imza atarak geceye damga vuran milli oyuncuyu maçın adamı seçti.

GEÇEN SEZONUN GOLÜ YİNE TOSUN PAŞA'DAN!

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 gol atan Cenk Tosun, Devler Ligi'nin büyük ödülünün sahibi oldu!

Vodafone Stadı'nda oynanan ve 3-3 biten Benfica maçının 58. dakikasında rakip fileleri harika bir golle sarsan Cenk Tosun, kazanılan 1 puan yolunda takımını ateşlemişti. UEFA, resmi internet sitesinden açtığı oylamada bu golü, sezonun golü kategorisien aday göstermişti. Yapılan oylama sonucunda Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol, yüzde 41 oy alarak Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü seçildi.

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