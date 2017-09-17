Cenk Tosun: Quaresma biraz kırık ama inanılmaz iyi bir futbolcu

Sezona müthiş başlayan, Porto zaferinde attığı golle alkış alan Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun, goal.com’a verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki deneyimli forvet, Quaresma ile ilgili, “Biraz kırık ama inanılmaz iyi bir futbolcu. Çok da iyi bir insan. Zaten oynadığı takımlardan her şey açık açık belli, hiçbir şey konuşmamıza gerek yok. Cristiano Ronaldo yokken Quaresma vardı” ifadelerini kullandı.



‘ŞENOL HOCA BİR BABA’

Yıldız golcü, hocası Şenol Güneş’e ise, “Öğretmen, iyi bir ağabey, baba. Çok iyi bir hoca, iyi bir insan. Hak edene hakkını veren bir hocamız var” sözleriyle övgüler yağdırdı.



‘OĞUZHAN KARDEŞTEN ÖTE’

Cenk, Ozzie ile ilgili “Benim iki üç kardeşten öte arkadaşım var, Oğuzhan da onlardan biri. Top ayağına geldiğinde beni arıyor” yorumunu yaptı.



"ATIBA AHTAPOT GİBİ"

“Atiba’ya herkes ‘Ahtapot’ diyor, bence de gerçekten öyle. Orta sahada, her yerde bitiyor. O kadar çok top çalıyor ki ön taraf ve defansın arasını iyi toparlıyor.”



"ÇARŞI'YI HERKES SEVİYOR"

Beşiktaş taraftarı hem iyi zamanda hem de kötü zamanda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Bence artık sadece Beşiktaşlılar değil, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonlular, herkesin Beşiktaş’a ve Çarşı’ya sempatisi var. Türkiye’de herkesin sevdiği bir taraftar grubu Çarşı.”

Cenk Tosun

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