Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor

Beşiktaş’ın bu sezonki en önemli oyuncusu Cenk Tosun, Porto karşısında gol atamadı ancak futboluyla yine göz doldurdu...



İlk yarının sonlarına doğru kendi yarattığı pozisyonda Anderson Talisca’ya, çok güzel bir asist yapan Cenk, böylece takımının Devler Ligi’nde attığı son altı golün 5’ine (3 gol-2 asist) katkı sağladı. Maçın ardından açıklamalara bulunan yıldız golcü, "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. 90 dakika hakimiyet bizdeydi. 3 puanla da ayrılabilirdik. Ama 1 puan da yetti. Çok çalıştım. İlk senemde çok fazla şans bulamadım ama bırakmadım. İkinci sezonumda fazla şans buldum, üçüncü de daha çok şans buldum. Şimdi de kariyerimin zirvesindeyim. Çalışmadan hiç bir şey elde edilmiyor. Allah da veriyor. Zaten büyük bir camiadayım. Kontratlı futbolcusuyum. Transfer konusu ile çok ilgilenmiyorum. Sezon sonu başkanımızın takdiri, o ne derse o olacak” ifadelerini kullandı.

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