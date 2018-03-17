Premier Lig'de Everton, Stoke City'e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında Cenk Tosun, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 77. dakikada Choupo Moting'in golüne engel olamayan Everton'da milli futbolcu 83. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Everton Stoke City deplasmanından 3 puanı Cenk Tosun'un 2 golüyle aldı.

Cenk Tosun, böylece üst üste oynadığı son 3 maçta 4 gole ulaştı.

Cenk ayrıca bu golleriyle ilginç bir istatistiğe de imza attı. Milli golcü, Everton formasıyla Romelu Lukaku'nun Aralık 2016'daki Watford maçından bu yana bir deplasmanda iki gol atan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Opta'ya göre Cenk Tosun, Premier Lig'de Tuncay Şanlı'dan bu yana (Kasım 2008 vs Aston Villa) bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.