İngiltere'de yayın yapan The Times'ın haberine göre Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferini sonlandırmak üzere Türkiye'ye geldi.

Everton Menajeri Sam Allardyce, ligde oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve Cenk Tosun üzerine sorulan soruyu şu ifadelerle yanıtlamıştı:

Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız.

Sporx'te yer alan habere göre Walsh ile Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. Everton, Cenk Tosun için 20 milyon Euro'luk teklifini Beşiktaş'a iletirken milli golcünün bonservis bedelini 22 milyon Euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar, devreye başka kulüplerin de girmesiyle talebini 25 milyon Euro'ya yükseltti.

İngiliz basını daha önce 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Everton'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Cenk için Valencia, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Roma'nın dışında Inter de devrede. Serie A devi Inter'in, milli golcü için sıcak temaslara başladı.

CENK CEPHESİNDE SORUN YOK!

İngiltere basını, Cenk Tosun'un Everton için sağlık kontrollerinden geçtiğini iddia etmişti. Sporx'te yer alan haberde Cenk'in Everton'la görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi. Habere göre golcü oyuncu transferin gerçekleşmesi durumunda yılda 4 milyon Euro kazanacak.

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