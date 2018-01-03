Yılbaşı tatilinden dönen Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni transfer Domagoj Vida’nın imza töreninin ardından İngiltere’nin yolunu tutacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Orman’ın burada Cenk Tosun transferindeki son pazarlıkları yapıp durumu netleştireceği ve ardından yine Premier Lig ekipler inden Leicester City’nin golcüsü İslam Slimani’yi kiralamak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.