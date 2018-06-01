A Milli Futbol Takımı, Tunus ile İsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 10. maçına Tunus karşısında çıkarken Tunus ile 27 yıl sonra ilk kez rakip oldu! Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci 45 dakika ise gollerle başladı.

Millilerimiz, ikinci yarıda henüz 10 dakika geride kalırken penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. 54. dakikada kazanılan penaltıda rakip fileleri havalandıran isim Cenk Tosun oldu. Tunus, bu golden sadece 2 dakika sonra Badri ile skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 59. dakikası oynanırken ortalık bir anda karıştı. Millilerimizin yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde gerginlik yaşanırken Cenk Tosun, tribünlere doğru koştu ve taraftarlarla tartıştı. Hakem bunun üzerine Cenk Tosun'a kırmızı kart gösterdi ve millilerimiz 10 kişi kaldı. Cenk Tosun'un, babasına yapılan hareket nedeniyle tepki gösterdiği kaydedildi.

CENK ÖZÜR DİLEDİ

Yayıncı kuruluşun aktardığına göre tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre duraksadı. Atılan meşalelerden bir kısmı, Cenk Tosun'un ailesinin bulunduğu bölüme düşünce milli futbolculun babası, bu duruma tepki gösterdi ve meşale atılmamasını istedi. Cenk de bu olay üzerine tribündeki taraftarlarla tartıştı ve kırmızı kart gördü. Cenk Tosun, Tunus maçından sonra TFF görevlileriyle birlikte hakem odasına giderek kırmızı karttan dolayı hakemlerden özür diledi.