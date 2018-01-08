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Ahmet Nur Çebi, Everton ile yapılan toplamda 5 güne yayılan görüşmelerin 4 kez kilitlendiğini söylerken "Takas için bir oyuncu da teklif ettiler ama hemen reddettim. Çünkü hiç gündemimizde olmayan bir şey. Onlarda istediğimiz bir oyuncu da yok" açıklamasını yaptı.