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Siyah-Beyazlı kulüp hem mali hem de sportif açıdan kötü olduğu bir dönemde ateşten gömleği giyen ve planlı bir çalışma ile kulübü zirveye taşımayı başaran Orman, Cenk Tosun transferinde de akılcı hamleleri ile ön plana çıktı.