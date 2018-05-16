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Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

The Sun'ın haberine göre; kararı öğrendikten sonra Everton yönetimine tepki gösteren Allardyce, "Benimle ayrılma kararı alınmış ama haberim ama bana bildirilmiyor. Gerçekten iğreniyorum.'' ifadelerini kullandı.

Everton ile aldığı kötü sonuçlarla hem taraftarın hem de İngiliz Basını'nın sıkça hedefi olan Sam Allardyce, 1 sezondan az takımın başında kaldı.

TARAFTAR ISLIKLADI!

Premier Lig'de Everton taraftarları, Southampton maçında Allardyce'ı ıslıklayarak protesto etmişti. Premier Lig'de 38 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyet alan Everton, ligi 8. sırada tamamladı.

İLK ADAY MARCO SILVA!

Sky Sports'un haberine göre; Everton'ın ilk alternatifinin sezon başında Watford'u çalıştıran ancak Ocak ayında görevinden ayrılan Marco Silva'nın olduğu belirtildi. Teknik adamlık kariyerine Estoril'de başlayan Portekizli teknik adam, Sporting, Olympiakos, Hull City ve Watford gibi takımları çalıştırdı.