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Cenk’in Liverpool ile oynanacak maçta kadroda yer almasının mümkün olduğunu kaydeden Allardyce, “Ama bu onun sağlık durumuna da bağlı... Birkaç gündür idman yapmıyor. Onun sağlığını riske atmak istemeyiz” diye konuştu.