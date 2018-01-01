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Cyle Larin: Menajerler ve vatandaşı Atiba tarafından önerilen bir isim. Yaz transfer döneminde de menajerler yoğun bir şekilde Beşiktaş'a getirmek için uğraşmış ama hem Şenol Güneş hem de transfer komitesinden veto yemişti.