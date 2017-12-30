Kariyerini NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta sürdüren Cedi Osman ile İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun arasındaki diyalog dikkat çekti. NBA'de All-Star için seçim haftasına girilirken Cenk, milli basketbolcu için oy verdi. Cedi de Cenk'in bu paylaşımına "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." ifadeleriyle yanıt verdi. Cenk Tosun da Cedi'nin bu tweet'ini "Gururumuzsun kardeşim" sözleriyle yanıtladı.

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