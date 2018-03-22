Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren ve gollerine Ada'da da devam eden Cenk Tosun, EURO 24 kapsamında futbolseverlere tavsiyelerde bulundu. Everton formasıyla Premier Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan ve İngiltere'de manşetleri süslemeye başlayan milli yıldız, videoda Türkiye'yi anlattı. İstanbul, Eskişehir gibi şehirleri tanıtan Cenk, bir dönem oynadığı Gaziantep'e ise ayrı bir parantez açtı ve yemek kültürünü anlattı.

Trabzonspor'un yükselen yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün katıldığı bölümde ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Abdülkadir, Yusuf'a eski anılarından bahsederken Abdülkadir'in kamera karşısında 'zorlanması' da kahkalara neden oldu. Genç futbolcu 2024 için "Gelin Trabzon'a bir hamsi yiyelim" ifadelerini kullanırken Yusuf Yazıcı kahkalara boğuldu.