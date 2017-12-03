Cennet'in Gözyaşları 11. yeni bölümde büyük tehdit! Yeni bölüm fragmanı...

Cennet'in Gözyaşları dizisinde yer yerinden oynayacak. Haftanın merakla beklenen dizisinde Arzu ve Cengiz ekrana damga vuracak. İşte Cennet'in Gözyaşları dizisinin yeni bölüm fragmanı...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 11. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Arzu ve Cengiz, Rıza'nın ölümünden kendilerinin suçlanacağını düşündüğü için dönüşü olmayan bir hataya bulaşırlar. Cesedi ortadan kaldıracaklardır. Ne var ki Soyer Ailesi de Rıza'yı arıyordur. En son görüldüğü yerde arama çalışmaları sürerken Cennet ve Selim de kendi sıkıntılarıyla uğraşıyorlardır.

Selim, Nilgün'ün Cennet'i kaçırtıp, öldürmeye çalıştığını öğrenmiştir artık. Ailesini affetmeye niyeti yoktur Selim'in. Şu anda da tek destekçisi Cennet'tir. Ama Rıza'nın kaybolduğu haberi onlara da ulaşır. Herkes Rıza'yı aramaya başlar. Hiçbir sır gömüldüğü yerde çok fazla kalmayacaktır…

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.

Cennetin Gözyaşları

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