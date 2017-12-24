Berk Atan ve Almila Ada'nın başrollerini paylaştığı, başrollerin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Güler Ökten, Ali İpin ve Esra Ronabar gibi isimler yer aldığı Cennet'in Gözyaşları dizisinde heyecan dorukta. Bu akşam Cennet'in Gözyaşları 14. bölüm ile ekrana geliyor.

Cennet'in Gözyaşları 14. bölümde neler yaşanacak?

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır.

Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır. Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.

Cennet'in Gözyaşları 14. Yeni Bölüm Fragmanları

Cennetin Gözyaşları

Cennetin Gözyaşları 14. bölüm

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