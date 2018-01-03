Başrollerini Esra Ronabar, Almila Ada, Berk Atan, Hazım Körmükçü, Yusuf Akgün ve Zehra Yılmaz gibi isimlerin paylaştığı Cennet'in Gözyaşları 14. bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm fragmanı...
CENNET'İN GÖZYAŞLARI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Cennet'in Gözyaşları 15. yeni bölümü 14 Ocak Pazar 20:00'de ATV'de!
CENNET'İN GÖZYAŞLARI 14. BÖLÜM ÖZETİ
Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır.
Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.
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