Başrollerinde Esra Ronabar, Berk Atan, Yusuf Akgün, Zehra Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Cennet'in Gözyaşları dizisi 14. son bölümü ile ekranlardaydı. İzleyiciler son bölümün ardından 15. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cennet'in Gözyaşları 14. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün hemen ardından izleyiciler internet üzerinden "Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı" diye araştırmaya başladı. Cennet'in Gözyaşları 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır.

Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.

Cennetin Gözyaşları

Cennetin Gözyaşları 15. yeni bölüm

Cennetin Gözyaşları yeni bölüm

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