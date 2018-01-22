Cennet'in Gözyaşları dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Cennet'in Gözyaşları son bölümde Cennet, Selim'i kaybediyor olmanın verdiği acıya alışmaya çalışırken, babasının yanında olmasında teselli buluyor. Arzu ise Kaya ile yüzleşiyor. Ancak Arzu artık köşeye sıkıştı. Arzu'yu büyük bir sürpriz bekliyor.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı dizi biter bitmez yayınlandı. Fragmanda Arzu'nun "Ya sen öleceksin ya ben..." sözleri dikkat çekiyor. İşte Cenent'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı:

CENNET'İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Melisa'nın oyununun içinde çırpınıyordur. Bu defa durum tahmininden de kötüye gider. Orhan'ın hain planları Selim'i yeni bir tuzağın içine sürüklemiştir. Dönüş yoktur artık Selim için. Cennet, Selim'i kaybediyor olmanın verdiği acıya alışmaya çalışıyordur. Artık yanında ona destek olan bir babası vardır…

Kaya'nın ortaya çıkışı yetmezmiş gibi bir de Cennet'i bulmuştur. Arzu için kabus henüz başlıyordur. Buna hemen bir dur demesi, bu belayı başından savması gerekiyordur. Başladığı işi bitirmeye kararlı olan Arzu, Kaya ile yüzleşir. Ancak Kaya'dan kurtulmak hiç de kolay değildir. Kaya oyununa başlamıştır. Arzu'nun hayatına daha çok girmeye karar verir. Arzu'yu büyük bir sürpriz bekliyordur…

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