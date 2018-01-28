Cennet'in Gözyaşları 17. yeni bölümü bu akşam ATV'de yayınlanacak. Cennet'in Gözyaşları en son geçen hafta 16. bölümüyle ekranlara gelmişti. Arzu'nun iyice köşeye sıkıştığı bölümde, Cennet Selim'i kaybetmenin acısını yaşıyordu. Peki Cennet'in Gözyaşları yeni bölümünde neler olacak? İşte Cennet'in gözyaşları 17. yeni bölüm fragmanı...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanında Cennet'in "Katilsin sen katil" sözleri büyük merak uyandırıyor. Fragmanın son sahnesinde ise Cennet'in okuduğu mektupta yazan "Oyunumuzun adı, Cennet'in annesi kim?" cümlesi ise izleyiciyi iyice heyecanlandırdı.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selim, Melisa'nın oyununun içinde çırpınıyordur. Bu defa durum tahmininden de kötüye gider. Orhan'ın hain planları Selim'i yeni bir tuzağın içine sürüklemiştir. Dönüş yoktur artık Selim için. Cennet, Selim'i kaybediyor olmanın verdiği acıya alışmaya çalışıyordur. Artık yanında ona destek olan bir babası vardır… Kaya'nın ortaya çıkışı yetmezmiş gibi bir de Cennet'i bulmuştur. Arzu için kabus henüz başlıyordur. Buna hemen bir dur demesi, bu belayı başından savması gerekiyordur. Başladığı işi bitirmeye kararlı olan Arzu, Kaya ile yüzleşir. Ancak Kaya'dan kurtulmak hiç de kolay değildir. Kaya oyununa başlamıştır. Arzu'nun hayatına daha çok girmeye karar verir. Arzu'yu büyük bir sürpriz bekliyordur…

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