Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cennet'in Gözyaşları'nda yürekler ağızlarda. Cennet ile Melisa kaza yaptıkları araçta sıkıştılar. Araç alev almak üzere. Cennet ile Melisa o araçtan sağ çıkabilecek mi? İşte Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Melisa ve Cennet kurtulabilecek mi?

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu için Cennet’le geçireceği ilk ve son gece olacaktır!

Tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir. Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.

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