Cennet'in Gözyaşları'nın final bölümünde düğün var! Dizinin yayınlanan final bölümü fragmanında Cennet şe Selim'in evlendiği ve düğünde Arzu ile Melis'inde çok mutlu olduğu görülüyor. Fragmana Arzu'nun ''Ben şimdi sevdiklerimle en güzel hikayemi yaşayacağım!'' sözleri damga vuruyor. İşte Cennet'in Gözyaşları 36. final bölümü fragman ve özeti...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 36. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMAN VE ÖZETİ

''Ben şimdi sevdiklerimle en güzel hikayemi yaşayacağım!''

Her şey sarpa sarar. Cihan'ın öfkesi katlanır ve bu öfkenin kurbanları da Cennet ve Melisa olurlar. Arzu kızlarını kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Bunun için bir can feda edilmesi gerekse bile bunu yapacaktır! Pazarlık zamanı geldiğinde Arzu çoktan kararını vermiştir. Kızları için yapamayacağı şey yoktur. Yaptığı fedakarlığın yükü ne kadar ağır olsa da değdiğini biliyordur Arzu. 'Yine olsa aynısını yaparım' diyecek kadar güçlü bir kadındır. Annedir! Tüm yaşananlar, ödenen ağır bedeller, kayıplar… Hepsi için değmiştir. Geçmişi kaderi, bugünü ise geleceğinin ilk günüdür artık. Kızlarıyla beraber başlayan yeni hikayesi…

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu, kızları için kendi hayatını feda edecektir.

İnsan kardeşine düşman olamaz asla. O bağ, yazılı olmayan bir kuraldır. Melisa bunu geç de olsa fark eder. Mesele annesinin hayatıdır ve onu kurtarmak için tek güvenebileceği kişiye gider. Cennet'e. Arzu, Cihan'la evlenmekten başka çaresi olmadığına inanıyordur. Kızları için kendi hayatını feda edecektir. Ancak Cennet ve Melisa buna izin vermek niyetinde değillerdir. Selim'in yardımıyla nikahı durdurmak için tehlikeli bir yola girerler. Kaya da Cihan'ı durdurmanın bir yolunu bulmuştur. Turan üzerinden bütün hesapları kapatmak ister ancak hesapları tutmaz. Kızlar bir yandan annelerini kurtarma çabasındayken Kaya da Cihan'ı durdurma peşindedir. Arzu her şeyden habersiz nikah masasına oturmuştur. Kızları yetişemezse Arzu en büyük fedakarlığı yapacaktır…

