Başrollerini Esra Ronabar, Almila Ada, Berk Atan, Hazım Körmükçü, Yusuf Akgün ve Zehra Yılmaz'ın paylaştığı Cennet'in Gözyaşları 5. bölümü ile dün yayınlandı. Dizinin izleyicileri Cennet'in Gözyaşları 6. bölüm fragmanı yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte Cennet'in Gözyaşları 6. bölüm fragmanı...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 6. BÖLÜM FRAGMANI

Cennet'in Gözyaşları dizisinin sıkı takipçileri 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyordu. Cennet'in Gözyaşları 6. bölüm fragmanı ATV internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte Cennet'in Gözyaşları 6. bölüm fragmanı;

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 5. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Annesiyle karşı karşıya gelen Cennet'in hayalleri başına yıkılır. Annesi zannettiği kadından duyduğu sözler, Cennet'in gözyaşlarını daha da derinleştirir. Hastaneden taburcu olan Mukaddes uzun bir süre yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalır. Cennet ona bebek gibi bakar. Mukaddes konuşamadığı için o gece Arzu'yla aralarında geçen hiçbir şeyi anlatamaz. Cengiz, Cennet'in Arzu'nun kızı ve Selim'in de yetimhaneden arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra o da Arzu gibi Cennet'i hayatlarından uzak tutmak için planlar yapar. Cennet annesiyle karşılaştıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığını Selim'le paylaşır. Selim, annesiyle bir kez daha görüşmesinin doğru olacağını söyledikten sonra Cennet, annesine haber yollar ancak aldığı cevap karşısında hayalleri tekrar yıkılır. Hem kendi hem de oğlu Mahir'i kurtulmak için Arzu'nun geçmişini araştıran Sema, çok iyi deliller bulduğunu zanneder. Ancak hesaba katmadığı bir durum vardır o da Arzu'nun zekası.

Arzu, Cengiz'le çekilen fotoğrafları ele geçirir ve neden ismini değiştirdiğine dair o kadar güzel bir senaryo kurar ki günün sonunda Rıza'nın gözünde aşağılanan Sema ve Mahir olur. Her bulduğu fırsatta soluğu Cennet'in yanında alan Orhan, onu işe geri döndürmek için yapmadığı şey kalmaz. Melisa'nın da Cennet'e karşı olan sahte samimiyeti Cennet'in olaylara başka bakmasına neden olur. Sonunda Suna'nın da desteği ile işe geri dönen Cennet, bu kararıyla istemeden Selim'in kalbini kırar. Cennet'in, çocukluk arkadaşı Ali'yi aradığını öğrenen Nilgün ve Cengiz bunu engellemek için gözlerini karartıp tehlikeli işlere girerler. Orhan, doğum günü partisinde Cennet'in yanından bir saniye ayrılmaz. Selim ise kıskançlığı belli etmemeye çalışsa da pek mümkün olmaz. Melisa da bu anları fırsat bilip Selim'in daha da gözüne sokarcasına Amcası ve Cennet'in ne kadar yakıştığını dile getirir. Doğum günü partisinden erken çıkmak isteyen Cennet, asıl o an gerçeklerle yüz yüze gelir.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI

Esra Ronabar (Arzu Soyer)

Arzu son derece cazibeli, hırslı, oldukça akıllı ve sezgileri kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı acı travma, hayata ve kendine duyduğu öfke, bastırmaya çalıştığı duyguları ve unutmaya çalıştığı geçmişi, Arzu'nun hayatta tam anlamıyla mutlu olmasına hep engel olmuştur. Bu yüzden gerçek anlamıyla mutlu olmayı beceremediği için hep doyumsuzdur. Daha başarılı, daha çok güç, daha çok takdir edilmek, içindeki boşluğu doldurmak adına hep daha fazlasını ister hale gelmiştir.

Almila Ada (Cennet Yılmaz)

Üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, çok zeki bir kızdır Cennet. Üstelik çok da güzeldir. Genelde canlı, enerjik, neşeli görünür.

Berk Atan (Selim Arısoy)

Genç yaşta iş alanında önemli başarılara imza atmış yakışıklı bir adamdır. Çalışkan karizmatik, duygusal, güvenilir, dürüst ve ahlaklı biridir. Sakin bir yapısı vardır. Giyim kuşamına özen gösterir.

Hazım Körmükçü (Mahir Soyer)

Soyer ailesinin ilk oğludur. Sema'nın ilk göz nuru ve Rıza'nın kurduğu imparatorluğunda baş veliahtıdır. Duygusal bir adamdır. Özgür bir ruha sahiptir.

Yusuf Akgün (Orhan Soyer)

Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.

Zehra Yılmaz (Melisa Soyer)

Melisa, Soyer ailesinin biricik güzel kızı, gözbebeğidir. Anne babası tarafından son derece şımartılarak büyütülmüştür. Mahir'in kızına düşkünlüğü her kız babası gibidir ama Arzu'nun Melisa'ya düşkünlüğü başkadır. Dışa dönük, arkadaş canlısı, gezmeyi, eğlenmeyi, hayatı seven bir kızdır. Kıskanç ve bencildir.

Cennetin Gözyaşlar

Cennetin Gözyaşları 6. bölüm

Cennetin Gözyaşları oyuncuları