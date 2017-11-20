Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı: Cennet'i kim kaçırdı?

Oyuncu kadrosunda Esra Ronabar, Almila Ada, Berk Atan ve Hazım Körmükçü gibi isimlerin yer aldığı Cennet'in Gözyaşları dizisi, 9. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı. Peki, Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı ve detaylar...
Cennet'in Gözyaşları 9. son bölümü ile dün akşam izleyicisini ekranlara çekmişti. 9. bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri "Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı. Son bölümde Cennet kaçırılmış ve kimin kaçırdığı belli değildi. İzleyicilerin merakla beklediği Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm 26 Kasım Pazar akşamı ATV'de saat 20:00'de yayınlanacak.
İşte Cennet'in Gözyaşları 10. bölüm fragmanı;
Gerçekler ortaya çıkıyor
Cennet, Selim'in Ali olduğunu öğrenmiş ve bu gerçeği Selim ile paylaşıp paylaşmama arasında sıkışıp kalmıştır. Selim her şeyden habersiz Cennet ile ilişkilerini ilerleteceğini düşünüyordur. Cennet ile baş başa zaman geçirmek için gittikleri romantik bir ortamda hiç beklemediği bir şey olur. Cennet, Selim'i terk eder... Terk etmekle de kalmaz, artık buralardan gitmeye karar vermiştir. Arzu için bu bulunmaz bir fırsattır.
Cennet hayatlarından çıkıyordur sonunda. Ama hiç ummadıkları bir şey olur. Cennet'in annesi bildiği kadın Cennet'e gerçekleri söyleyecektir. Hem de bütün ailenin içinde... Arzu artık yolun sonuna gelindiğinin farkındadır. Dönüşü olmayan bir yola giriliyordur.
Esra Ronabar (Arzu Soyer)
Almila Ada (Cennet Yılmaz)
Berk Atan (Selim Arısoy)
Hazım Körmükçü (Mahir Soyer)
Yusuf Akgün (Orhan Soyer)
Zehra Yılmaz (Melisa Soyer)
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