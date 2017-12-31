Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyor.

CENNETİN GÖZYAŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cennetin Gözyaşları 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yayıncı kuruluş 2 hafta sonra yani 14 Ocak'ta Cennetin Gözyaşları'nın yeni bölümünün ekranlara geleceğini duyurdu. Bu değişikliğin yılbaşından dolayı olduğu tahmin ediliyor.

CENNETİN GÖZYAŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CENNETİN GÖZYAŞŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır. Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.

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