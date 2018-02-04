Cennet'in Gözyaşları, 18. bölüm ile bu akşam Atv'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Arzu, Kaya'yı öldürmenin çare olmadığını anlar fakat ne yapacağını bilemez duruma gelir. Kaya'nın hedefinde bu sefer Mahir var ve Arzu bu durumdan korkuyor. İşte Cennet'in Gözyaşları 18. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
CENNET'İN GÖZYAŞLARI 18. BÖLÜM FRAGMANI: YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cennetin Gözyaşları 18. bölüm fragmanı;
Nişan hazırlıkları da tüm hız devam ederken, Melisa Selim'i elde etmenin mutluluğundadır. Orhan'la yaptığı iş birliği sonucu Cennet'i bu mutlu güne şahit etmeyi de ihmal etmezler. Sinsi planlarıyla Cennet Selim aşkını sonsuza dek bitirdiklerini sanırken hiç tahmin etmedikleri bir şey olur. Bu defa yaptıkları bütün kötülüklerin, oyunların bedelini ödeyeceklerdir... Kaya'nın yaptıkları, oynayacağı büyük oyunun alıştırmalarıdır aslında.
Arzu da bunun farkındadır ve Kaya'yı öldürmenin de çare olmadığını anlamıştır. Ne yapacağını bilemez haldedir Arzu ve korkuyordur. Korkmakta da haklıdır çünkü Kaya'nın hedefinde bu sefer Mahir vardır. Ailesindeki herkesi yok etmeye hazır bu adamdan kurtulmak için her şeyi yapacaktır Arzu... Kaya teklifini yapar Arzu'ya. Arzu için kahredici bir tekliftir bu ve eğer Kaya'nın istediklerini yaparsa Kaya'dan ebediyen kurtulacaktır. Ama yapılan teklif ölümden beterdir.
CENNET'İN GÖZYAŞLARI BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selim ve Melisa'nın evlilik kararı açıklanmıştır. Cennet için büyük bir yıkımdır. Bu zoraki evlilik baskısı Selim'i daha çok allak bullak eder. Kalbinde sadece Cennet vardır. Cennet'in iki dudağı arasındadır her şeyi geride bırakıp onunla yeni bir başlangıç yapmak... Cennet için zor bir karar olacaktır. Ya Selim'le birlikte çekip gidecek ya da içi kan ağlayarak Selim'den vazgeçecektir… Cennet'in bu kadar çok acı çekiyor oluşu Kaya için de çok zordur. Onun için Arzu, Cennet'in Melisa yüzünden bile bile üzülmesine göz yumuyordur. Kaya bir şeyler yapacaktır. Arzu ya bu nişanın gerçekleşmesine mani olacak ya da sınavını Melisa ile verecektir. Maalesef en kötüsü gerçekleşir. Kaya'nın hedefi Melisa'dır. Arzu, Melisa'nın hayatını kurtarmaya çalışır ama belki de her şey için çok geçtir… Kaya ölümcül planını uygularken Cennet'i başka bir sürpriz bekliyordur. Tanımadığı birisi Cennet'e başka bir oyun oynuyordur. Annesinin kim olduğunu öğrenmeye yakındır Cennet…
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