Cennetin Gözyaşları 28. bölümüyle Atv'de seyircisiyle buluştu. Takipçisiyle 28. randevusuna çıkan Cennetin Gözyaşları'nın bu bölümünde Arzu iki kızının arasında kalarak Cennet'e annesi olduğunu itiraf edememenin vicdan azanı ile yaşarken artık dayanamadı ve Cennet'e öz annesi olduğunu söyledi. Cennet'in, öz annesinin Arzu olduğunu öğrendikten sonraki şaşkınlığı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Son bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Cennetin Gözyaşları 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İşte Cennetin Gözyaşları 29. yeni bölüm fragmanı;

CENNETİN GÖZYAŞLARI 29. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

İki kızı arasında kalan Arzu gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordur. Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlamış olsa da ikisinin de kaçırdığı bir detay vardır.



Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyordur. Cennet'i bir saniye bile aklından çıkaramıyor ve sürekli onun etrafında olmaya çalışıyordur. Melisa bu durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesini susturduğunu düşündüğü için her şey şimdilik yolundadır. Selim ise Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya bir adım yaklaşmıştır ki hiç ummadığı, aklının, hayalinin alamayacağı bir sırrı öğrenir. Sırlar teker teker ortaya çıkıyordur artık.



Bunca zaman, Cennet'in gözünün içine baka baka saklanan en önemli sır sonunda asıl sahibine ulaşmaya hazırdır. Hiçbir engel, hiçbir güç buna mani olamayacaktır! Cennet sonunda Arzu'nun öz annesi olduğunu öğrenecektir.

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