İngiltere’deki iki kadında, yalnızca gece veya sabah erken saatlerde ortaya çıkan görme problemlerinin karanlıkta akıllı telefonlarına uzun süre bakmalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bu iki vakanın anlatıldığı bir raporda, karanlık bir odada akıllı telefonların parlak ekranlarına bakmanın kısa süreli görme kaybına sebep olduğu belirtildi. Herkesebilimteknoloji.com'un haberine göre; ilk vaka 22 yaşındaki bir kadın, geceleri yatarken sağ gözünde görme kaybı yaşadığı şikâyetiyle göz doktoruna gitti. Bu durumun bir yıl boyunca haftada birkaç kere tekrarladığını, her defasında sol gözünde bir problem olmamasına rağmen, sağ gözüyle nesnelerin yalnızca ana hatlarını görebildiğini ancak bir sonraki gün bu sorunun ortadan kalktığını söyledi. Yapılan muayenede kadının görme yeteneğinde hiçbir problem bulunmadığı açıklandı. Doktorlar, kan pıhtısı veya kısa süreli görme kaybına sebep olabilecek herhangi bir nedenin bulunmadığını rapor etti.

İkinci vakada ise 40 yaşındaki bir kadın, doktorlarına sabah güneş doğmadan önce kalktığında bir gözünün görmediğini belirtti. Bu sorunun yaklaşık 15 dakika sürdüğünü ve altı ay boyunca düzensiz olarak devam ettiğini kaydetti.

KARANLIKTA BİRKAÇ DAKİKA BAKMAK YETERLİ

İki vakada da doktorlar, bu görme sorunlarının yalnızca kadınlar gece yattıktan sonra birkaç dakika akıllı telefonlarına baktıklarında ortaya çıktığını keşfetti.

Doktorlar bu sorunun, hastaların farkında olmadan yalnızca tek gözle telefonlarına bakmalarından, diğer gözlerinin yastıkla kapandığından kaynaklandığını tahmin etti. Akıllı telefona bakan göz aydınlığa uyum sağlarken, yastığa dayalı göz ise karanlığa uyum sağlıyor. Bu nedenle telefon kapatıldıktan sonra aydınlığa adapte olmuş göz, karanlığa adapte olana kadar “körleşmiş” gibi algılanıyor.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan rapora göre hastalar, aydınlığa adapte olmuş göz ile karanlığa adapte olmuş göz arasındaki görme farkının bilincinde oluyor ancak karanlığa alışmış gözleriyle rahatça görebildikleri için akıllı telefonun ışığına alışan gözlerinde görme kaybı yaşandığını sanıyorlar.

Araştırma amacıyla hastalardan, telefonlarına iki gözleriyle birden veya tek tek bakmaları istendi. İki gözleriyle de baktıklarında bu sorunun olmadığını belirten hastalar, tek gözle baktıklarında sorunun her zaman telefona bakan gözlerinde çıktığını belirtti.

Aynı deneyi doktorlar kendileri üzerinde de tekrarlayarak karanlıkta telefonlarına tek gözleriyle baktılar ve görüşlerinin azaldığını, birkaç dakika içinde ancak geri deldiğini fark ettiler.

Doktorlar, artık hastalarına daha ayrıntılı sorular sorarak görme sorunlarında akıllı telefonların etkisini belirlemeye çalışacak.