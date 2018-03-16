Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, başta cep telefonu olmak üzere mobil cihazların kullanımı ve düşük ergonomiye bağlı olarak bel, boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarının görülme sıklığının arttığına dikkat çekti.
CEP TELEFONU KULLANIRKEN 12 ÖNEMLİ ÖNERİ
Her gün birçoğumuz günün ortalama 2-4 saatini başımız öne eğik şekilde mail, mesaj ya da sosyal medya trafiğinde geçiriyoruz. Yani boyun omurlarımıza yılda 700 ila 1400 saat ek stres yüklüyoruz. Lise öğrencilerinde ise bu süre yaklaşık 5000 saati buluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, başta cep telefonu olmak üzere mobil cihazların kullanımı ve düşük ergonomiye bağlı olarak bel, boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarının görülme sıklığının arttığına dikkat çekiyor.
İş, eğlence ya da sosyalleşme adına elimizden düşürmediğimiz cep telefonu başta olmak üzere mobil cihazlarının kullanım süresi arttıkça sağlığımız üzerinde yarattığı etkiler de ortaya çıkıyor. Özellikle de kas iskelet sistemimiz üzerindeki baskı süresinin artması sorunun daha hızlı gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Bu sorunların başında da boyun ve bel fıtıkları ve bunlara bağlı ağrılar, sinir sıkışmaları, duruş bozuklukları geliyor.
Omurgamızın uzun süre aynı pozisyonda durmak için tasarlanmadığını hatırlatan Uzm. Dr. Nural Aydın, “İdeal duruş omurga sağlığının yanı sıra genel vücut sağlığı ve ruh halimizi de olumlu yönde etkiliyor. Çünkü araştırmalar düzgün duruşun serotonin düzeylerini de olumlu yönde etkilediğini gösteriyor” diyor.
EN ÇOK BOYUN BÖLGESİ ETKİLENİYOR
Başımızı nötral pozisyon denilen sağlıklı ideal açıda tuttuğumuzda, boyun omurlarımıza binen yükün yaklaşık 4.5 - 5 kg civarında olduğu biliniyor. Baş statik veya öne eğik haldeyken boyun kasları, çevre tendon ve bağlar başı destekliyor. Yapılan çalışmalar;boynun 15 derece eğimi ile boyuna binen yükün 12.25 kg, 30 derece eğimi ile 18 kg, 45 derece eğimi ile 22 kg’a kadar çıktığını ortaya koyuyor. Bu nitelikteki stresin zaman içerisindeki tekrar eden artışıyla da boyun bölgesinde erken dejenerasyona ve beraberinde çeşitli boyun rahatsızlıklarına neden olabiliyor.
Dr. Nural Aydın bu nedenle aşırı cep telefonu kullanımı ve düşük ergonomi sonucunda sıklıkla karşılaşılan hastalıklar arasında; bel – boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarının yer aldığını söylüyor. Genel aşırı kullanım ve duruş bozukluğuna bağlı oluşan sakatlanmalara ek olarak, sürüş veya yürüyüş (özellikle düzgün olmayan yüzeylerde) gibi tam dikkat gerektiren durumlarda cep telefonu kullanımı da akut yaralanma riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle mevcut risklerin farkında olmak ve potansiyel yaralanmaları önlemek için sağlıklı adımlar atmak ve güvenlik tedbirleri almak son derece önem taşıyor.
DOĞRU CEP TELEFONU KULLANIMI
Cep telefonunu daha ergonomik kullanmak için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, mobil telefonları ergonomik kullanmaya yardım edecek önerilerini sıralıyor...
-Cep telefonunuzu kullanırken başınızı eğmek yerine telefonunuzu kaldırın.
-Ekranı okurken telefonunuzu çene hizası veya biraz altına gelecek şekilde konumlandırın.
-Telefonunuzu kucağınızda veya göğüs yüksekliğinin altında tutmaktan kaçının.
-Mesaj, mail yazarken başparmağa alternatif diğer parmaklarınızı da kullanmaya çalışın.
-Telefonu tek elle kullanmak yerine mümkün olduğunca düz bir yüzeye koyun ya da bir elle telefonu tutarken diğer elle yazmaya çalışın.
-Başparmağınızla yazarken parmağınızı bükmek yerine parmak ayasıyla yazmaya gayret edin.
-Bileklerinizi mümkün olduğunca rahat ve düz tutun.
-Cihazlarınızı kullanırken bilekleriniz ve parmaklarınızdaki gerginliğini en aza indirin. Mümkün olduğunca dik bir postürde durun.
-Boyunda düzleşme ve omuz başında içe dönüklüğe sebep olmasından dolayı aşağıya uzun süreli bakmaktan sakının.
-Akıllı cihazınızı boynunuzun rotasyon da denilen dönmesine sebep olacak bir yere koymayın.
-Mesajlarınızı mümkün olduğunca kısa tutun ya da ses tanıma yazılımlarını kullanın. Fazla tuş vuruşu daha fazla bilek-parmak yorgunluğuna neden olacaktır.
-Dokunmatik ekranlı telefonlarda mesajlaşırken, telefonunuzu dikey bir konumda kullanın. Bu, yazarken tuşa basmak için başparmağınızın ulaşması gereken alan miktarını azaltacaktır.
-Uzun süreli çalışmalar için cep telefonu veya tablet kullanmayın.
-Yazma sürenizi 10-15 dakikaya sınırlayın. Her 15 dakikada en az 2-3 dakika küçük molalar verin. Telefonunuzu sessize alarak bu küçük molaların kesintiye uğramasını engelleyin.
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