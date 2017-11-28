Cep telefonlarında toplam 441 dakika konuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dost meclislerindeki gönül sohbetlerinin yerini artık sosyal medya tartışmaları aldı. Mekke'de Beytullah'da, Medine'de Mescid-i Nebevi'de dahi insanlar, ibadet, kıraat ve tefekkürle meşgul olmak yerine telefonlarıyla vakit geçiriyorlar. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji maalesef giderek bizi hayattan koparıyor" sözleriyle dikkati çektiği aşırı cep telefonu kullanımı, istatistiklere de yansıdı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar verilerinden edinilen bilgilere göre, 2017 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 96 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 76 milyon 616 bin 147 mobil aboneye ulaşıldı.
Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görüldü.
MOBİL TRAFİK MİKTARI 64 MİLYAR DAKİKAYA YAKLAŞTI
İkinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 63,84 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise yaklaşık 1,91 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre, mobil trafik miktarı yüzde 6,5 arttı, sabit trafik miktarı yaklaşık yüzde 9 azaldı. Trafiğin yüzde 93,2'sini mobilden konuşma oluşturdu.
Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde kişi başına 441 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.
Avrupa ülkeleri arasında 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya (295), İtalya (271), Romanya (270) ile arayı açtı.
Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması ise 251 dakika olarak gerçekleşti.
Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde Haziran 2017 sonunda 19,30 avro seviyelerinde iken, Türkiye'de 7,17 euro oldu.
"CEP" SOSYAL HAYATIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Bu arada, GfK ve DigitalTalks araştırmasına göre, Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıların yüzde 59'u, bu cihazların hayatlarının önemli bir parçası olduğunu ancak dozunda kullandıklarını düşündüğünü belirtti.
Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 44'ü cihazlarına bakamadıklarında kendilerini huzursuz hissettiğini, yüzde 38’i ise sabah uyanınca ilk yaptıklarının sosyal medya ve mesajlarını kontrol etmek olduğunu ifade etti.
Her 3 kullanıcıdan biri (yüzde 37) telefonuyla çok sık ilgilenmesinden ailesinin ve arkadaşlarının rahatsız olduğunu belirtirken, yüzde 28’i gece telefona bakmak için uyandığını ve çoğu zaman tuvalete bile telefonuyla gittiğini kaydetti. Her iki kişiden biri de (yüzde 51) uyurken telefonunu yakınında tuttuğunu aktardı.
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