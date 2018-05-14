Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşırken park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta sürücü ağır yaralanırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan İsmail Akçay idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak takla atan araç, yine park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücü Akçay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Akçay, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay burada tedaviye alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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