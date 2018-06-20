Numara engelleyerek başınıza bela olan birinden mi kurtulmak istiyorsunuz ya da karşı taraf hiç anlamadan çağrılarına engel mi koymak istiyorsunuz birden fazla seçeceğiniz var. Kişi listenizde bulunan ya da sizi sadece aramış birini hatta numarasını bildiğiniz birini bile engelleyebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun markası ve kullandığınız operatöre göre farklılık gösterse de işlev olarak aynı olan yöntemlerimize göz atın. Ancak numara engellemeyi telefon özelliklerini kullanarak yaptıysanız karşı taraf meşgul çağrı sesi duyacaktır, operatörler de ise sesli mesaj dinletilir. Yani engellenen kişi anlamasın istiyorsanız operatör üzerinden engelleme yapmalısınız. Ayrıca unutmayın; numara engellenirken aldığınız çağrılar, çağrı geçmişinizde görünmez.

ANDORİD TELEFONDA NUMARA ENGELLEME

Android telefonlarınızda sizi aramış olan numarayı engellemek için Çağru Geçmişi/Son Aramalar ekranından istemediğiniz numaraya tıklayarak “Çağrı Ayrıntıları” bölümüne geçin. Açılan sayfada direkt olarak “Numara Engelle” bölümüne tıklamanız halinde artık bu numara size ulaşamayacaktır. Telefonunuzun üreticisine göre değişebilen bu durum temel olarak bu şekilde çalışmakta.

Ayrıca sizi aramamış birini engellemek istiyorsanız eğer, Kişiler/Telefon bölümünü açıp sağ üstteki bölümden Ayarlar diyerek açılan bölümden Çağrı Engelleme kısmına gelerek dilediğiniz kişiyi ya da numarayı engelleyebilirsiniz.

İPHONE NUMARA ENGELLEME

iPhonelarda da benzer şekilde yapılan bu sistemde “Son Aramalar”bölümünden engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine tıklayarak açılan bölümde en altta bulunan “Bu Arayanı Engelle” kısmından numara engelleme işlemini başarıyla yapabilirsiniz.

Ayrıca sizi daha aramamış birini engellemek istiyorsanız Ayarlar bölümüne gelip Telefon kısmından Engellenenler yerine geçerek Yeni Ekle dediniz mi istediğiniz numarayı sizi aramasa da engelleyebilirsiniz.

TURKTELEKOM ÇAĞRI ENGELLEME SERVİSİ HAKKINDA

Kullandığınız operatör üzerinden de kendi engelleme listenizi oluşturabilir hatta Turk Telekom müşterisiyseniz engellenen kişiye dinletilecek mesajı da seçebilirsiniz.“Çağrı Engelleme” servisi ile bir engellenen listesi oluşturarak, sizi aramasını istemediğiniz numaraları bu listeye ekleyerek servisi kullanabilirsiniz. Engelli listesine eklediğiniz numaralar, sizi aradıklarında “Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir ya da aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor” gibi sizin seçtiğiniz dört anonstan birini dinlerler.

TURKCELL NUMARA ENGELLEME HAKKINDA

Diğer operatörler gibi Turkcell’in de kendine özel numara engelleme servisi vardır. İnternet sayfasından ayrıntılı bilgiyi bulabileceğiniz “Numara Engelleme” servisi ile çağrı ve SMS engellemesi yapılabiliyor. Numarasını engellediğiniz kişi sizi aradığında: "Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz." anonsunu duyuyor.