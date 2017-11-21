'Cep'ten 103 milyar lira harcadık

Google Türkiye ve yönetim danışmanlık hizmetleri veren OC&C Strategy Consultants'ın iş birliğiyle hazırlanan, "Türkiye Mobil İnternet Ekonomisi Raporu"na göre, mobil internet ekosisteminin 2016'da oluşturduğu 103 milyar liralık değer, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 4'üne karşılık geldi.

Söz konusu değerin 2021'de 226 milyar liraya çıkarak milli gelirin yüzde 4,9'una, 2023'te de 289 milyar lirayı bularak yüzde 5,2'sine ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin ekonomik değeri 2015'te yaklaşık 87 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve bu rakam milli gelirin yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturmuştu.

Geçen yıl ulaşılan ekonomik değerin 54 milyar lirası Google'ın mobil işletim sistemi Android tarafından sağlandı. Bu değer, milli gelirin yüzde 2,1'ini buluyor.

Rapora göre, devam eden yatırımlar ve Google'ın Android uygulamasının ekosisteme sürekli desteği sonucu "Android Ekonomisi" 2023 yılına kadar daha da büyüyerek Türkiye'de milli gelirin yüzde 3,5'ine ulaşacak.

Mobil uygulamalar, Türkiye'de internet kullanıcı tabanının gelişmesinde temel itici güç konumunda bulunuyor. Ülkede 2013'ten 2016'ya kadar mobil penetrasyon oranı 3,1 puan artarak yüzde 94 seviyesine ulaştı. Mobil ve sabit geniş bant aboneleri toplamı üç yılda yüzde 23 büyüyerek 2016 yılında, yüzde 83'ü mobil olmak üzere 62,2 milyon aboneye ulaştı.

İnternet kullanımının yüzde 50'den fazlası mobil cihazlardan

Rapora göre, geçen yıl mobil abonelerin akıllı telefon sahipliği oranı yüzde 68'e ulaştı. Mobil veri trafiği 2013'ten bu yana yılda ortalama yüzde 92 büyüdü ve 2016'da 102 milyon gigabayta ulaştı. Bunda gittikçe artan akıllı telefon sahipliliğinin büyük payı oldu.

Akıllı telefon penetrasyonundaki artış sonucu, internet kullanımı bilgisayarlardan mobil cihazlara kaydı ve Türkiye'de önde gelen internet sitelerinin tarayıcı üzerinden ziyaret sayılarının en az yüzde 50'si şimdiden mobil cihazlarla yapılıyor.

"Uygulama geliştirirken bütün dünyayı gözetin"

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, akıllı nesnelerin insan hayatına girmesiyle internet kullanımının günden güne arttığını söyledi.

Türkiye'de genç neslin mobil internet ekonomisinin gelişmesi için önemli bir avantaj durumunda bulunduğunu belirten Hiçsönmez, Türkiye'nin mobil veri kullanımda lider ülkelerden birisi olduğunu bildirdi.

Hiçsönmez, ekosistemde marka oluşturmuş birçok şirket bulunduğuna işaret ederek, "General Mobile bunun en iyi örneklerinden birisi. Şirket ürünlerini 30 ülkeye ihraç ediyor. Bu Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor." dedi.

Türkiye'de uygulama geliştiricilerinin sadece 80 milyonluk Türkiye pazarını hedef almaması gerektiğinin altını çizen Hiçsönmez, bütün dünya gözetilerek mobil uygulamalar geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

OC&C Strategy Consultants üst düzey yetkilisi Elif Koç da Türkiye'de yüksek mobil kullanıcı sayısının veri aboneliklerinin artışını da desteklediğini söyledi. Mobil işletim sistemi Android'in işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesine olanak sağladığını anlatan Koç, "Bu, 2 milyar Android kullanıcı pazarına erişim demek. Türkiye'de kodlama eğitiminin artmasıyla ülkenin mobil ekosistemde üretilecek ekonomik değeri hızlıca artacak." değerlendirmesinde bulundu.