Cerablus'ta polis noktasına intihar saldırısı: 6 ölü!

Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği Cerablus'ta gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSİ 14.30 sularında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'taki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel güvenlik kaynakları, saldırının terör örgütü PYD/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün de Bab ilçesindeki polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

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