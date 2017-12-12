Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 60 personelden oluşan komando bölüğü, Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesindeki görevini tamamlayarak birliklerine döndü.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede 6 ay süren görevlerini başarıyla yerine getirerek birliğine dönen askerler, Adana İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından alkışlarla, davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Uzun süredir görmedikleri evlatlarını karşılamaya gelen ailelerin kucaklaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

GÖREVLİ PERSONELİ TEK TEK TEBRİK ETTİ



İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Ümüt Dedebağı, karşılama sırasında, "Aslanlarım hoş geldiniz, gazanız mübarek olsun" diyerek başladığı konuşmasında, birliklerinin, hiçbir çıkar gözetmeksizin verilen görevi namus ve şerefle yerine getirerek sağ salim vatan topraklarına dönmesinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti.





Türk bayrağının dalgalandığı her yerde, kalplerindeki vatan sevgisiyle görevlerini şerefle yerine getirmenin haklı mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dedebağı, "Hepinizi kucaklıyor ve bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyorum" diyerek, görevli personeli tek tek tebrik etti.



Görevden dönen personele ikramlarda bulunulmasının ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.