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Beni dövdükten sonra gelip özür diliyordu. Bana yalvarıyordu. Çocuğun sağlık sigortasını ben yaptım. Ümit Aslan diğer kanallarda bu konuda yalanlar söylüyor. Onun derdi ben olmuşum. Derdi çocuğu olsa önceki çocuğunu görmeye giderdi. Eski sevgililerimden konuşuyor. Eski sevgililerim ona kuyruk acısı olmuş. Beni susturmaya çalışıyor. Ben susar mıyım? Asla” şeklinde açıklama yaptığını ve bu nedenle mahkemenin verdiği karara aykırı davrandığını belirtti.