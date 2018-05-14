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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastane yönetimi bu kez de Hindistan'ı savcılığa şikayet etti: 'Ceren Hindistan sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor. Hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor.'