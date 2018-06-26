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"Pişmanlıktan gebersede bende geri dönüş yok! Kimse bana affedin, büyüklük sizde kalsın yazmasın. Sert kayaya tosladı. Diğer hadsizlere ders olsun. Ben aban yazılana takılmadım hiç Sil-engelle yaparım defolur gider. Ama Aryama laf edecek olursanız o zaman asrın hatasını yaparsınız!"