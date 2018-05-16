HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, kendisinden çocuğunu tedavi ettirmediği için davacı olan hastaneye karşı bir dava açtığını anlatan Hindistan, “Elimizde çok kuvvetli deliller var. Ben elimdeki delillerle konuşurum” dedi.

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