15 | 22

- Gidecek yerim yoktu. Onunla birlikte olduğum için zaten ailem bana sırtını dönmüştü. Karakola gitmeye de korkuyordum. Sonrasında daha büyük sıkıntılar doğar diye. Otele gittim. Taksinin parasını ödemelerini de onlardan rica ettim. Sonrasında ödeme yapacağım diyerek. Halimi düşünebiliyor musunuz? Üzerimde sadece gecelik var. Ama bunun benzeri o kadar çok şey var ki hangi birini anlatayım, şaşırıyorum. Başka bir zaman, yine tartışıyoruz. O ara beni hiç arayıp sormuyordu. "Ümit ben hamileyim, farkında mısın? Neden benimle ilgilenmiyorsun? Neden eve gelmiyorsun?" dediğimde kafamı direksiyona gömüp, "Bas git" diyerek arabadan aşağı indirdi. Ve ben her defasında yine barıştım.