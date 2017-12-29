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Cadde'nin haberine göre, fotoğraflarının çekildiğini fark edince, erkek arkadaşı oyuncunun yanından uzaklaşırken, Moray “Beyefendi 15 yıllık arkadaşım! Herhangi bir sorun yok. Eşim Nicco, yurtdışı tatili sonrası hastalandı. Şu anda evde dinleniyor” dedi.