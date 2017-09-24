Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında?

Kavak Yelleri ve O Hayat Benim dizilerinden tanınan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Ceren Moray, Fransız sevgilisi Nicco ile Bodrum'da evlendi. Peki Ceren Moray kimdir?

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Eğitim hayatını Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2009 yılında mezun olarak tamamladı.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve Ceren Moray hayatını farklı bir yöne çevirmek istedi. Bu esnada bir dizi için teklif geldi ve 12 yıl önce yayımlanan Serseri Aşıklar dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı.

2007-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde "Su" karakterini canlandıran Ceren Moray, tanınan bir yüz oldu. Kavak Yelleri'nin ardından kariyerinin büyük çıkışını yaptığı O Hayat Benim dizisinde Efsun karakterini oynamaya başladı ve oyunculuğuyla dizinin başrolü haline geldi.

Yakaladığı başarıyla oyunculuk performansı hakkında olumlu eleştiriler alan Ceren Moray, 2012 yılında da İşler Güçler adlı dizide de Zehra Cengiz karakterini canlandırmıştır.

Ceren Moray

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