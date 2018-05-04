Cerezo Osaka - V-Varen Nagasaki maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Cerezo Osaka ile V-Varen Nagasaki, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 09:00. Cerezo Osaka 20 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken V-Varen Nagasaki 14 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Cerezo Osaka, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. V-Varen Nagasaki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 242 kodlu maçı oynayanlar; Cerezo Osaka galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Cerezo Osaka son haftadaki Roasso Kumamoto müsabasında 1-0 kazandı.

V-Varen Nagasaki, Kyoto Purple Sanga karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cerezo Osaka, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

V-Varen Nagasaki, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda V-Varen Nagasaki 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.