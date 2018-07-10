Cerezo Osaka - Zweigen Kanazawa maçı öncesi rakamlar

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Cerezo Osaka, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Zweigen Kanazawa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Cerezo Osaka son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 522 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerezo Osaka kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.50, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cerezo Osaka önceki hafta Tokushima Vortis mücadelesinde 3-2 kazandı.

Zweigen Kanazawa ise Fagiano Okayama maçında 1-1 berabere kaldı.