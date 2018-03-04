İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Şıklaroğlu daha önce kamuoyunda 100 araçlık konvoyla 'cezaevine gidiyorum' diye şov yapması ve piton yılanlı fotoğrafları ile gündeme gelmişti

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