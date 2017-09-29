Çerkezköy'de kayıp 2 arkadaş 'drone' ile aranıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde geçen cumartesi akşamı, "Balık tutmaya gidiyoruz" diyerek evlerinden ayrılan fabrika işçileri 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan ortadan kayboldu. Halen izlerine rastlanılmayan iki kişiyi bulmak için ekipler, 'drone' ile havadan da arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre, Çerkezköy'de fabrikada işçi olarak çalışan Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan, geçen Cumartesi akşamı "Balık tutmaya gidiyoruz" diyerek evlerinden ayrıldı. 59 EE 239 plakalı otomobille yola çıkan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan'ı gidebilecekleri her yerde aradı, ancak bulamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren, polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Gürkan Pehlivan'ın cep telefonunun en son Demirköy mevkiinde sinyal verdiğini belirledi.

Arama kurtarma ekipleri Demirköy ve Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki bölgeyi insansız hava aracı 'drone' ile havadan ve karadan araziye dağılarak didik didik aradı. Ancak saatler süren aramalarda kayıp gençler ile kullandıkları otomobilin izine rastlanılmadı. Ekipler, Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.