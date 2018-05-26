Cerro - Liverpool M maçı istatistikleri

Cerro ve Liverpool M, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:15. Cerro 7 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Liverpool M 1 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Cerro, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Liverpool M, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 339 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerro kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Liverpool M sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Cerro son hafta oynanan Boston River maçında 2-3 yenildi.

Liverpool M, Atenas karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cerro, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Liverpool M ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liverpool M, 1 gol atarken 3 gol yedi.